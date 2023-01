Ženska zveza NSi s pozivom proti nasilju nad ženskami in za blaženje posledic vojne v Ukrajini

Bled, 14. januarja - Ženska zveza Nove Slovenije je danes na Bledu na svoji redni letni konferenci razpravljala o razmerah, v katerih se zlasti zaradi nasilja nad njimi znajdejo ženske, ter o dogajanju v Ukrajini. Ustrezne državne in mednarodne organe je zveza pozvala k preventivi in ozaveščanju glede nasilja nad ženskami in blaženju posledic vojne v Ukrajini.