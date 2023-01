V Ukrajini novi ruski napadi na kritično infrastrukturo

Kijev, 14. januarja - V ukrajinski prestolnici Kijev je davi odjeknilo več eksplozij, ukrajinske oblasti pa so poročale o novih ruskih raketnih napadih na kritično infrastrukturo v mestu in okolici. Rusija je čez dan okrepila napade v številnih regijah, ukrajinske oblasti pa so sporočile, da so se po vsej državi oglasile sirene za zračni alarm, poročajo tuje agencije.