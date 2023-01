United po preobratu do zmage v derbiju za Manchester

London, 14. januarja - Na prvi sobotni tekmi 20. kroga angleške lige sta se na Old Traffordu srečala manchesterska velikana United in City. Gosti so v 60. minuti prek Jacka Grealisha povedli, toda United je prišel do preobrata, v 78. minuti je Bruno Fernandes izenačil, tri točke pa mu je zagotovil Marcus Rashford.