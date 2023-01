Norvežanke zmagovalke štafete v Ruhpoldingu, Slovenke 17.

Ruhpolding, 14. januarja - Norveška je zmagovalka štafetne preizkušnje za svetovni pokal biatlonk v nemškem Ruhpoldingu. V cilju so Norvežanke ugnale drugouvrščeno Nemčijo in tretjeuvrščeno četverico Italijank. Slovenke so bile daleč od vidne uvrstitve, po kar štirih kazenskih krogih in skupno 14 popravah so zasedle 17. mesto.