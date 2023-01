Eksplozija na plinovodu na severu Litve najverjetneje posledica tehničnih težav

Vilnius, 14. januarja - Eksplozija na plinovodu, ki povezuje Litvo in Latvijo, je bila najverjetneje posledica tehničnih težav, je danes sporočil izvršni direktor litovskega energetskega operaterja Amber Grid Nemunas Biknius. Popravila plinovoda so se že začela in bodo trajala nekaj dni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.