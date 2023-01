Matija Vidic v Sapporu do prvih stopničk v karieri

Sapporo, 14. januarja - Slovenski smučarski skakalec Matija Vidic je na tekmi celinskega pokala v Sapporu prišel do prvih stopničk v karieri. Na olimpijski skakalnici Okurajama je zmago slavil Norvežan Sondre Ringen, Vidic pa je zasedel tretje mesto. Med najboljšo deseterico so od Slovencev končali še Žak Mogel, Tilen Bartol in Mark Hafnar.