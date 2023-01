Delo bralce vabi v obnovljen kiosk K67 v Ljubljani

Ljubljana, 14. januarja - Medijska hiša Delo je pred svojo stavbo v Ljubljani postavila obnovljen kiosk K67, ki ga je konec šestdesetih let prejšnjega stoletja zasnoval slovenski arhitekt in oblikovalec Saša Mächtig. Postal naj bi prostor za srečanja z bralci in druge dogodke, v njem pa načrtujejo tudi prodajo svojih edicij. Kiosk bo nameščen trajno.