V Kranju pogorelo stanovanje v večstanovanjski stavbi, dve osebi poškodovani

Kranj, 14. januarja - Na Koroški cesti v Kranju je okoli 5.40 izbruhnil požar v večstanovanjski stavbi in uničil eno od stanovanj. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Kranj, so stanovalce evakuirali, gasilci pa so požar pogasili. Dve osebi so zaradi vdihavanja dima odpeljali v zdravstveno ustanovo, ena od njiju je dobila tudi opekline.