Zagorelo v večstanovanjski stavbi v Izoli

Izola, 14. januarja - Ob 3. uri je zagorelo v sobi stanovanja v večstanovanjski stavbi v Cegnarjevi ulici v Izoli. Koprski in izolski gasilci so z balkona v drugem nadstropju rešili ujeta stanovalca in psa ter pogasili požar, ki je poškodoval sobo velikosti 12 kvadratnih metrov, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.