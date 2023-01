Zagorelo v večstanovanjski stavbi v Kranju, ena oseba poškodovana

Kranj, 14. januarja - Okoli pol šeste zjutraj je zagorelo v večstanovanjski stavbi na Koroški cesti v Kranju. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so evakuirali stanovalce, posredujejo gasilci in ostale interventne službe. Po prvih podatkih je ogenj omejen, ena oseba naj bi bila poškodovana.