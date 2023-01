Oilers s 7:1 odpravili razglašene Sharks

Pittsburgh, 14. januarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL so odigrali tri dvoboje, v vseh so slavila gostujoča moštva. Pittsburgh Penguins so z 1:4 klonili proti Winnipeg Jets, Anaheim Ducks so z 2:6 izgubili proti New Jersey Devils, Edmonton Oilers pa so s 7:1 odpravili razglašene San Jose Sharks.