Denver s Čančarjem do pete zmage v nizu

San Antonio, 14. januarja - Košarkarji Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, še naprej ostajajo številka 1 na zahodu. Tokrat so v gosteh pri Los Angeles Clippers zmagali s 115:103, čeprav so igrali brez poškodovanega prvega zvezdnika Nikole Jokića. Junak večera je bila Jamal Murray s 24 točkami in z osmimi skoki, Michael Porter ml. je dodal 22 točk.