Newyorške borze končale rahlo v zelenem

New York, 13. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem in z najvišjimi vrednostmi v mesecu dni. Indeksi so zaradi poročil o zaslužkih bank, ki so nakazale na blago recesijo, dan začeli s padci, toda po mnenju borznih analitikov so vlagatelji to šibkost obravnavali kot priložnost za nakup, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.