Danci zanesljivi, poraz Hrvaške proti Egiptu

Ljubljana, 13. januarja - Rokometaši so na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem danes igrali tekme v skupinah od E do H. Svoje delo so po pričakovanju opravili branilci naslova Danci, ki so zlahka premagali Belgijo, za manjše presenečenje pa je poskrbel Egipt z gladko zmago nad Hrvaško.