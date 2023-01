Na Floridi po treh mesecih našli truplo 82-letne žrtve orkana Ian

Tampa, 13. januarja - Oblasti v ameriški zvezni državi Florida so sporočile, da so našli posmrtne ostanke 82-letne ženske, ki so jo pogrešali od septembra lani, ko je v ZDA divjal orkan Ian. Ilonka Knes je bila ena od dveh oseb iz časa, ko je Florido razdejal orkan četrte kategorije.