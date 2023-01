Slovenci uspešni v kvalifikacijah v Zakopanah

Zakopane, 13. januarja - Smučarski skakalci so v Zakopanah opravili kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo svetovnega pokala. Vnovič je bil v ospredju najboljši slovenski skakalec to zimo Anže Lanišek, ki je imel s 142,4 točke tretji dosežek kvalifikacij. V teh je bil najboljši Avstrijec Daniel Tschofenig s 149,1 točke, drugi je bil domači as Dawid Kubacki s 145,2.