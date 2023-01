Van de Beek že končal sezono

Manchester, 13. januarja - Donny van de Beek, nogometaš Manchester Uniteda in občasni nizozemski reprezentant, je že končal to sezono. Na tekmi 3. januarja proti Bournemouthu si je težje poškodoval koleno, ki so mu ga danes uspešno operirali, trenerju, svojemu rojaku Eriku ten Hagu, ne bo na voljo nadaljnjih šest mesecev, poroča spletna stran kluba.