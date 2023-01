Strokovni svet za trajnostni razvoj javne uprave začel delo

Ljubljana, 13. januarja - Strokovni svet za trajnostni razvoj javne uprave se je sestal na prvi seji in začel delo. Svoje naloge bo opravljal na področju kakovostnih predpisov, ki temeljijo tudi na vključevanju javnosti v oblikovanje politik, na področju reorganizacije upravnih enot in na področju za regulacijo upravnih postopkov in digitalizacijo upravnega poslovanja.