Neapelj, 14. januarja - Slovenija je v petek odprla konzulat v Neaplju, ki ga bo vodil Jacopo Fronzoni, je na družbenem omrežju Twitter sporočilo zunanje ministrstvo. Kot so še zapisali, bo delovanje konzulata pripomoglo k razvoju gospodarskih, kulturnih in znanstvenih odnosov med Slovenijo in Italijo.