Čez zaslišanja na odborih DZ še štirje ministrski kandidati za preoblikovano vlado

Ljubljana, 13. januarja - Zaslišanja pred pristojnimi delovnimi telesi DZ so opravili še štirje kandidati za ministre v nekoliko preoblikovani vladi Roberta Goloba - Simon Maljevac, Aleksander Jevšek, Matjaž Han in Bojan Kumer. Skupaj s petimi kandidati, ki so zaslišanja pred poslanci uspešno opravili v četrtek, bodo v DZ najverjetneje zaprisegli na redni januarski seji.