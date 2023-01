Vse več skupin v javnem sektorju z zahtevami po dvigu plač

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 13. januarja - Vse več poklicnih skupin javnega sektorja opozarja, da vlada problematiko plač rešuje le za določene skupine. Po občinskih funkcionarjih in vojakih so k dvigu svojih plač pozvali še gasilci in policisti. Zaostrovanje aktivnosti napovedujejo v zdravstveni negi, takojšnja pogajanja o boljšem vrednotenju svojega dela pričakujejo tudi v kulturi.