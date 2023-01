Državni sekretar Krajčič z deležniki o upravljanju potočne postrvi v Sloveniji

Ljubljana/Ljubno ob Savinji, 13. januarja - Državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Darij Krajčič se je danes na delovnem srečanju s predstavniki zavoda za ribištvo in biotehniške fakultete seznanil s projektom upravljanja s potočno postrvjo v Sloveniji. Ob tem je poudaril pomembnost povezovanja med raziskovalnim delom in njegovega prenosa v prakso.