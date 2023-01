WHO po okužbi z novim koronavirusom priporoča krajše obdobje izolacije

Ženeva, 13. januarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes posodobila smernice glede nošenja zaščitnih mask med pandemijo covida-19, zdravljenja in izolacije okuženih z novim koronavirusom. Med drugim za osebe, ki so okužene z novim koronavirusom, priporoča krajše obdobje izolacije.