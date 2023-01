Turistični rezultati v Mariboru ob boku rekordnih iz leta 2019

Maribor, 22. januarja - V Mariboru so lani zabeležili 439.414 prenočitev in 196.033 turističnih prihodov, kar je za 71 oziroma 89 odstotkov več kot v letu 2021. V zadnji tretjini leta je bilo prenočitev za devet odstotkov več kot v enakem obdobju rekordnega leta 2019, so sporočili iz mariborskega zavoda za turizem.