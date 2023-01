Vreme: Zvečer in ponoči bodo v notranjosti Slovenije prehodno manjše padavine

Ljubljana, 13. januarja - Do jutra se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, v alpskih dolinah do -5, ob morju okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sprva pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo precej koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo se bo povsod pooblačilo, na Primorskem in Notranjskem bo pričelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter. V noči na ponedeljek se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo, meja sneženja se bo do jutra marsikje spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala burja. V ponedeljek čez dan bodo padavine prehodno ponehale.

Vremenska slika: Hladna fronta se severno od Alp pomika čez srednjo Evropo in bo ponoči ponoči oslabljena prešla tudi naše kraje. V višinah od zahoda k nam priteka bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno oblačno, ponekod v sosednjih pokrajinah Avstrije, Hrvaške in Madžarske bodo prehodno manjše padavine. V soboto se bo delno razjasnilo, po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla.