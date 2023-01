Britanska letališča lani s skokovito rastjo potnikov

London, 13. januarja - Britanska letališča so lani zabeležila skokovito povečanje števila potovanj, razlog za to pa pripisujejo odpravi omejitev zaradi koronavirusa marca lani. Občutno rast števila potnikov so zabeležili na vseh večjih letališčih v državi, nekatera so se močno približala tudi rezultatom iz obdobja pred epidemijo covida-19.