Norvežanom štafetna tekma, Slovenci deveti

Ruhpolding, 13. januarja - Norveški biatlonci tudi na tretji štafetni preizkušnji svetovnega pokala v Ruhpoldingu niso dovolili presenečenja. Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Vetle Sjaastad Christiansen in Johannes Tignes Boe so klub začetnim težavam zanesljivo premagali vse tekmece, drugo mesto so zasedli Nemci, tretje pa Francozi.