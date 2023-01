Omejitev obiskov v brežiški bolnišnici

Ljubljana, 13. januarja - V splošni bolnišnici Brežice na internem oddelku so obiski, zaradi v povprečju daljših ležalnih dob, dovoljeni enkrat tedensko in sicer ob sredah med 14.30 in 15.30. Vhod za obiskovalce je skozi objekt B, kjer se mora obiskovalec registrirati pri pooblaščeni osebi bolnišnice.