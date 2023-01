Real februarja v Maroku favorit na klubskem SP

Rabat, 13. januarja - V maroškem Rabatu, kjer se bo 1. februarja začelo klubsko nogometno svetovno prvenstvo, so danes opravili žreb tekmovanja, na katerem bo glavni favorit za končno zmago lanski zmagovalec lige prvakov Real iz Madrida, zmagovalec tega tekmovanja leta 2014, 2015, 2016 in 2018. Finale in tekma za tretje mesto bosta 11. februarja.