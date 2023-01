Policija prosi za informacije o vlomu v bencinski servis v Ajševici

Nova Gorica, 13. januarja - Neznanci so danes zjutraj vlomili v bencinski servis v Ajševici pri Novi Gorici in ukradli večjo količino tobačnih izdelkov in elektronskih cigaret. Policija prosi za informacije o vlomu, vsi, ki karkoli vedo, pa naj pokličejo na policijsko postajo Nova Gorica na 05 303 44 00 ali na 113, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.