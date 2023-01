Grško sodišče opustilo obtožbe vohunjenja proti aktivistom, ki so pomagali migrantom

Atene, 13. januarja - Grško sodišče je danes opustilo obtožbe vohunjenja proti 24 humanitarnim delavcem, ki so sodelovali pri reševanju migrantov na morju. Sodišče je po dolgotrajnem sojenju, ki so ga skupine za človekove pravice označile za lažno, priznale postopkovne napake. Aktiviste kljub temu čaka preiskava med drugim zaradi trgovine z ljudmi in pranja denarja.