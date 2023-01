Pristojni lani obravnavali različne kršitve prodajalcev sadja in zelenjave na obcestnih stojnicah

Ljubljana, 13. januarja - Šest pristojnih inšpekcijskih služb je lani opravilo koordinirane nadzore prodajalcev sadja in zelenjave po državi, pri čemer so poseben poudarek namenili prodajalcem ob cestah. Inšpektorji so med drugim naleteli na kršitve glede zaposlovanja na črno, potrjevanja računov, manjkajočih soglasij za prodajo in označevanja živil.