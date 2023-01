Mariborska porodnišnica z raziskavo do pomembnega odkritja na področju sprožitve poroda

Maribor, 13. januarja - Na oddelku za perinatologijo UKC Maribor so izvedli obsežno raziskavo, s katero so potrdili varnost in učinkovitost najnovejše metode sprožitve poroda tudi pri nosečnicah, ki jim odteče plodovnica, a še nimajo popadkov. Po besedah predstojnika Farisa Mujezinovića gre za prvo raziskavo te kakovosti na svetu, ki odgovarja na to strokovno vprašanje.