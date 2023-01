Snežne razmere v visokogorju

V visokogorju so predvsem nevarna mesta z napihanim snegom, kjer se lahko pod manjšo obremenitvijo sprožijo manjši do srednje veliki kložasti plazovi. V sredogorju je snežna odeja stabilna. Nad gozdno mejo so številna območja spihana in poledenela, zato je nevarno za zdrs.

V sredogorju je snega malo, večinoma od 20 do 50 centimetrov. Z nadmorsko višino se količina snežne odeje hitro povečuje. Sneg je skorjast in pod vplivom vetra močno preoblikovan. Veliko je mest z napihanim snegom, ki so nevarnejša v visokogorju, kjer je ob zadnjem sneženju zapadla večja količina snega in ga je v torek severni veter prenašal na južna pobočja. V zavetrnih legah visokogorja je še ostalo nekaj rahlega snega.

Danes bo pretežno oblačno. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 0, na 2500 metrih okoli -4 stopinje Celzija. V noči na soboto se bodo prehodno pojavljale manjše plohe, zapade lahko nekaj centimetrov snega.

V soboto dopoldne bo pretežno jasno, popoldne bo nekaj koprenaste oblačnosti. Sprva bo pihal šibak do zmeren severnik, popoldne bo zapihal jugozahodnik. V nedeljo se bo pooblačilo, megleno bo, predvsem v hribih severne Primorske in Notranjske ter v zahodnih in južnih Julijskih Alpah se bodo pojavljale manjše padavine, kakšna malenkost bo možna tudi v Kamniško Savinjskih Alpah. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1200 metrov. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrih in 2500 metrih bo okoli 0 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek in v ponedeljek je pričakovano obilnejše sneženje, ki bo dopoldne hitro ponehalo. Največ padavin bo v zahodni polovici Slovenije, v gorah bo lahko zapadlo več kot 50 centimetrov snega.

Plazovne in snežne razmere se bodo v visokogorju do vključno nedelje le počasi spreminjale. Nevarnost bo trajnejša zaradi številnih zametov na vseh straneh grebenov in sedel, pa tudi zaradi šibke plasti, ki se nahaja pod novim snegom. V sredogorju se bo sneg čez dan, zlasti na prisojnih legah ojužil in ponoči pomrznil. Krepila se bo skorja. Nevarnost proženja snežnih plazov se bo, zaradi obilnega sneženja v noči na ponedeljek, izrazito povečala.