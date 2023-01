Tedenski pregled - svet od 13. 1. do 19. 7.

Ljubljana, 20. januarja - V Ukrajini so se znova okrepili ruski raketni napadi. Zahodne državo so napovedale pošiljke težkega orožja Ukrajini, okrepili so se pozivi Nemčiji k odobritvi pošiljk tankov tipa leopard. V Davosu je potekalo letno srečanje Svetovnega gospodarskega foruma. Glavni osumljenec v t.i. aferi Katargate je privolil v sodelovanje z belgijskim tožilstvom.