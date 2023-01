V policijskem sindikatu vlado pozivajo k dvigu osnovnih plač tudi vseh zaposlenih v policiji in MNZ

Ljubljana, 13. januarja - V Policijskem sindikatu Slovenije so opozorili, da vlada obveznosti iz lani sprejetega dogovora o ukrepih na področju plač "izvršuje klientelistično in diskriminatorno", saj problematiko rešuje le v določenih poklicih. Tako jo pozivajo tudi k dvigu osnovnih plač vseh zaposlenih v policiji in na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ).