Kijev zanika rusko zavzetje Soledarja

Kijev/Moskva, 13. januarja - Kijev zanika, da so ruske sile zavzele Soledar na vzhodu Ukrajine, in dodaja, da se v mestu nadaljujejo hudi boji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred tem je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da je ruska vojska po tednih obsežnih bojev zavzela to strateško pomembno mesto v regiji Doneck.