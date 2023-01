V akademskem okolju na področju spolnega nadlegovanja in nasilja potrebne sistemske rešitve

Ljubljana, 13. januarja - V akademskem okolju se vse bolj prepoznavajo primeri spolnega nadlegovanja ali drugih oblik spolnega nasilja, zato so na tem področju pomembne sistemske rešitve, menijo raziskovalke, ki so danes predstavile rezultate projekta na področju spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih zavodih v državi.