Ministrstvo za javno upravo z iniciativo Glas ljudstva o uresničevanju zavez vlade

Ljubljana, 13. januarja - Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Jure Trbič je na spoznavnem srečanju sprejel predstavnice iniciative Glas ljudstva. Glavna tema srečanja je bil pogovor o uresničevanju predvolilnih zavez vlade, in sicer tistih, ki so v pristojnosti ministrstva za javno upravo, so zapisali na spletni strani ministrstva.