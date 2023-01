V Srbiji zaradi izlitja amoniaka iz cisterne lažje poškodovanih deset ljudi

Beograd, 13. januarja - V mestu Pančevo v bližini Beograda je v četrtek zvečer prišlo do iztekanja amoniaka iz cisterne tovornjaka, zaradi katerega so v bolnišnico morali prepeljali deset ljudi. Večina od njih je imela blažje težave z dihanjem, dve osebi pa so oskrbeli s kisikom. Zastrupil se ni nihče, poroča srbska agencija Tanjug.