Blagovni znamki Sola in Zala v hrvaške roke

Ljubljana, 13. januarja - Pivovarna Laško Union je blagovni znamki pijač Sola in Zala prodala slovenski družbi Nika Bev, za katero stoji hrvaško podjetje Stanić Beverages. Kot so danes sporočili iz pivovarne, se bodo tako lažje osredotočili na pivovarsko dejavnost. Obenem so z Niko Bev sklenili dolgoročni dogovor za nadaljnjo distribucijo znamk na slovenskem trgu.