Pred 90 leti se je rodila ameriška pisateljica Susan Sontag

New York, 16. januarja - Pred 90 leti se je rodila ameriška pisateljica in filozofinja Susan Sontag. Slovela je zlasti po svojih esejih, čeprav je objavila tudi nekaj romanov in dram. V 60. letih je bila tudi politično aktivna, saj je nasprotovala vojni v Vietnamu. Njen biograf Benjamin Moser jo je opisal kot najbolj vplivno ameriško feministko, ki to sploh ni bila.