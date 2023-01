O stopnjevanju sindikalnih aktivnosti prihodnji teden tudi sindikat zdravstvene nege

Ljubljana, 13. januarja - Sindikat delavcev v zdravstveni negi bo na redni seji republiškega odbora prihodnji četrtek odločal o stopnjevanju sindikalnih aktivnosti. Za to so se odločili zaradi trenutnih dogajanj v večjem delu javnega sektorja, kot tudi plačnega dogovora za zdravstvo iz konca lanskega leta, iz katerega so zaposleni v zdravstveni negi v celoti izpadli.