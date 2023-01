Prihodnja dva tedna zaprtih več krajevnih uradov na območju ljubljanske upravne enote

Ljubljana, 13. januarja - Prihodnja dva tedna, od 16. do 27. januarja, bo zaprtih več krajevnih uradov na območju Upravne enote Ljubljana. Kot so sporočili, bodo zaprti krajevni uradi Ig, Notranje Gorice, Velike Lašče, Dobrova in Škofljica, razlog pa so bolniške odsotnosti. Krajevni urad Medvode ostaja odprt vsak dan.