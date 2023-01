Italijansko - ameriški finale v Hobartu

Hobart, 13. januarja - Italijanska teniška igralka Elisabetta Cocciaretto in Američanka Lauren Davis se bosta pomerili za turnirsko zmago v Hobartu (259.303 dolarjev nagradnega sklada). Prva je v polfinalu ugnala drugo Američanko Sofio Kenin s 7:5, 4:6 in 6:1, Davis pa je bila prepričljivo boljša od Rusinje Ane Blinkove s 6:3 in 6:3.