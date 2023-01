V okolici Metlike naj bi 38-letnik ubil žensko, sodil tudi sebi

Metlika, 13. januarja - Novomeški policisti preiskujejo smrt 61-letnice in 38-letnika z območja Metlike. Po prvih ugotovitvah policije je ženska umrla nasilne smrti, moški pa si je sodil sam, so sporočili s PU Novo mesto. Našli so oster predmet, s katerim naj bi moški zadal smrtne poškodbe 61-letnici, po poročanju medijev svoji mami.