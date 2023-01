Cene nafte neenakomerno

Singapur, 13. januarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju gibale neenotno. Čeprav so v četrtek objavljeni podatki o zniževanju visoke inflacije v ZDA poskrbeli za dobro razpoloženje vlagateljev, so ti še vedno zaskrbljeni nad morebitnim vnovičnem zvišanju ključne obrestne mere v ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.