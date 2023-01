Dončić po dveh podaljških popeljal Dallas do zmage v LA-ju

Los Angeles, 13. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA tokrat gostovali pri Los Angeles Lakers in v razprodani dvorani crypto.com Arena po dveh podaljških slavili zmago s 119:115. Prvi zvezdnik teksaške ekipe Luka Dončić, ki je dosegel trojni dvojček s 35 točkami, 14 skoki in 13 podajami, je bil tudi najbolj zaslužen, da se je tekma prevesila v podaljšek.