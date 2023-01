Vodilna ekipa NHL Boston izgubila doma, prav tako prvaki

New York, 13. januarja - Bruins, vodilna ekipa severnoameriške hokejske lige NHL, je v domačem Bostonu izgubila z 0:3 proti Seattle Kraken. Slednji so napredovali na 10. mesto v ligi. Izgubili so tudi branilci naslova Colorado Avalanche, v Chicagu so bili Blackhawks boljši s 3:2. Chicago je skupaj s Columbusom najslabša ekipa lige.