Zmaga za gostitelje Švede, Španci začeli z zmago proti Črni gori

Göteborg, 12. januarja - Na rokometnem svetovnem prvenstvu, ki ga gostita Poljska in Švedska, so se zmag med drugimi veselili domačini Švedi ter Španci in Madžari. Prvi so zanesljivo ugnali Brazilijo, drugi Črno goro, tretji pa Južno Korejo. Zgodovino pa sta na dvoboju med Zelenortskimi otoki in Urugvajem pisali nemški sodnici.